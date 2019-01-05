Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre bu sabah saat 07:20'de merkezi Bursa - Bayramdere açıkları olan bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 4.1 olarak kaydedilen depremin derinliği ise 8.5 Km olarak tespit edildi.
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