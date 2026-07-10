Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son deprem kayıtlarına göre, Marmara açıklarında art arda sarsıntılar meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik hem vatandaşlar hem de bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor.