Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi?

Marmara Denizi'nde son günlerde kaydedilen peş peşe depremler, bölgedeki fay hareketliliğini ve olası deprem senaryolarını yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi? - Resim: 1

 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son deprem kayıtlarına göre, Marmara açıklarında art arda sarsıntılar meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik hem vatandaşlar hem de bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor.

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Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi? - Resim: 2

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE SARSINTI

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Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi? - Resim: 3

AFAD'ın paylaştığı son verilere göre, Marmara Denizi merkezli dikkat çekici iki sarsıntı kaydedildi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında ilk olarak 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

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Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi? - Resim: 4

Bu sarsıntının hemen ardından aynı bölgede 2.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha rapor edildi. Depremlerin deniz tabanının yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Kısa süreli tedirginlik yaratan sarsıntılar, çevre il ve ilçelerden de hafif şekilde hissedildi.

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Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi? - Resim: 5

FARKLI NOKTALARDA DA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ DEPREMLER VAR

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Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi? - Resim: 6

Marmara Denizi'ndeki hareketlilik sadece Tekirdağ açıklarıyla sınırlı kalmadı. AFAD'ın yayımladığı son depremler listesinde Marmara Bölgesi genelinde sismik bir yoğunluk göze çarptı. çti.

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Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi? - Resim: 7

Deniz genelinde Erdek açıklarının yanı sıra, Balıkesir'in Sındırgı ve Karesi ilçelerinde de art arda küçük ölçekli sarsıntıların meydana geldiği kayıtlara geçti.

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Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi? - Resim: 8

BİLİM İNSANLARI NE DİYOR? "HAREKETLİLİK YAKINDAN İZLENİYOR"

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Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi? - Resim: 9

Bölgede son günlerde yaşanan bu hareketliliği değerlendiren deprem uzmanları, küçük ölçekli depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Marmara Denizi içerisindeki segmentlerinde yaşanan gerilim değişimlerinin doğal bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

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Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi? - Resim: 10

Bu tür mikro depremlerin tek başına büyük bir depremin doğrudan habercisi olarak yorumlanamayacağını vurgulayan uzmanlar, yine de bölgenin sismik olarak sürekli taranması gerektiğinin altını çiziyor. 

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Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi? - Resim: 11

Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içinden geçen kolları, olası büyük İstanbul depremi açısından bilim dünyasının en yakından ve anlık olarak izlediği kritik alanların başında yer alıyor.

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