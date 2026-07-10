Marmara'da peş peşe korkutan depremler! Fay hatları tetiklendi mi?
Marmara Denizi'nde son günlerde kaydedilen peş peşe depremler, bölgedeki fay hareketliliğini ve olası deprem senaryolarını yeniden Türkiye'nin gündemine taşıdı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) son deprem kayıtlarına göre, Marmara açıklarında art arda sarsıntılar meydana geldi. Bölgedeki sismik hareketlilik hem vatandaşlar hem de bilim insanları tarafından yakından takip ediliyor.
TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE SARSINTI
AFAD'ın paylaştığı son verilere göre, Marmara Denizi merkezli dikkat çekici iki sarsıntı kaydedildi. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında ilk olarak 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Bu sarsıntının hemen ardından aynı bölgede 2.4 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha rapor edildi. Depremlerin deniz tabanının yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Kısa süreli tedirginlik yaratan sarsıntılar, çevre il ve ilçelerden de hafif şekilde hissedildi.
FARKLI NOKTALARDA DA KÜÇÜK ÖLÇEKLİ DEPREMLER VAR
Marmara Denizi'ndeki hareketlilik sadece Tekirdağ açıklarıyla sınırlı kalmadı. AFAD'ın yayımladığı son depremler listesinde Marmara Bölgesi genelinde sismik bir yoğunluk göze çarptı. çti.
Deniz genelinde Erdek açıklarının yanı sıra, Balıkesir'in Sındırgı ve Karesi ilçelerinde de art arda küçük ölçekli sarsıntıların meydana geldiği kayıtlara geçti.
BİLİM İNSANLARI NE DİYOR? "HAREKETLİLİK YAKINDAN İZLENİYOR"
Bölgede son günlerde yaşanan bu hareketliliği değerlendiren deprem uzmanları, küçük ölçekli depremlerin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) Marmara Denizi içerisindeki segmentlerinde yaşanan gerilim değişimlerinin doğal bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.
Bu tür mikro depremlerin tek başına büyük bir depremin doğrudan habercisi olarak yorumlanamayacağını vurgulayan uzmanlar, yine de bölgenin sismik olarak sürekli taranması gerektiğinin altını çiziyor.
Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın Marmara Denizi içinden geçen kolları, olası büyük İstanbul depremi açısından bilim dünyasının en yakından ve anlık olarak izlediği kritik alanların başında yer alıyor.