İstanbul’un en işlek ulaşım hatlarından Marmaray’da yaşanan intihar girişimi, hattın Pendik yönünde seferlerin aksamasına neden oldu.

Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar girişimi: Seferlerde gecikme yaşanıyor
İstanbul’da toplu taşımanın en yoğun kullanıldığı hatlardan biri olan Marmaray’da, Bakırköy istasyonunda bir intihar girişimi yaşandı. Pendik yönünde hareket eden tren hattında bir kişinin raylara atladığı belirtildi.

Olayın ardından istasyonda kısa süreli panik oluşurken, bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

MARMARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Yaşanan olayın ardından Marmaray işletmesi, sosyal medya hesabı üzerinden seferlerde aksama yaşandığını duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Bakırköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle #Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur."

