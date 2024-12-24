Marmaray'da bir kişi raylara atladı!

Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi Gebze yönüne giden trenin önüne atladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olay nedeniyle Gebze yönüne yapılan tren seferleri kısa süreliğine durduruldu. Cenazenin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.