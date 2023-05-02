Marmaray'da intihar girişimi! Seferlerde aksama yaşanıyor

İstanbul'da sabah saat 08.23'te vatandaşların yoğun olarak kullandığı Marmaray'da intihar girişimi yaşandı.

Marmaray'ın Yenikapı İstasyonu'nda yaşanan intihar girişimi sonrası seferlerde aksamalar yaşanırken vatandaşlar alternatif güzergahlara yöneldi. Yoğunluk sebebiyle bölgedeki otobüs ve metro gibi diğer ulaşım araçlarında da aksamalar meydana geldi.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan intihar girişimi ile ilgili Marmaray'ın sosyal medya hesabı üzerinden de açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Sayın yolcularımız, saat 08:23'te Yenikapı'da yaşanan üzücü intihar girişimi nedeniyle Marmaray seferleri tek hattan gecikmeli olarak yapılmaktadır.