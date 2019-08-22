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Marmaris'te orman yangını

Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın bir bölgede orman yangını çıktı. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

Marmaris'te orman yangını

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı.

Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki helikopterle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi, itfaiye ekiplerince karadan müdahale ediliyor.

Alevlerin yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Aynı bölgede yaklaşık aynı saatlerde son 4 günde üçüncü kez orman yangını çıktığı belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Marmaris
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