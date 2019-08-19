Marmaris ilçesinde yerleşim yerlerine yakın noktada başlayan orman yangını söndürülürken, yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.



Beldibi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.



Yerleşim yerlerine yakın mesafedeki yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 arazöz ile orman işçileri ve Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince müdahale edildi.



Ekiplerce, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm alan zarar gördü.



Bölgede soğutma çalışması sürerken, tehlike oluşturan çam ağaçları kesildi.



Marmaris Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri de bölgede inceleme yaptı.



Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.