Marmaris'te 1+1 evden 25 göçmen çıktı

Yurt genelinde kaçak göçle mücadele devam ediyor. Muğla Marmaris ilçesinde bir eve düzenlenen baskında, 25 düzensiz göçmen yakalandı.

MARMARİS'TE 1+1 EVDEN 25 GÖÇMEN ÇIKTI

21 Suriyeli ve 4 Filistinli göçmen, Marmaris Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Evi kiralayan şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.