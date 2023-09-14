Marmaris'te 1+1 evden 25 göçmen çıktı
Marmaris'te bir evde 25 düzensiz göçmen yakalandı. Çoğunluğu Suriyeli göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yurt genelinde kaçak göçle mücadele devam ediyor. Muğla Marmaris ilçesinde bir eve düzenlenen baskında, 25 düzensiz göçmen yakalandı.
MARMARİS'TE 1+1 EVDEN 25 GÖÇMEN ÇIKTI
21 Suriyeli ve 4 Filistinli göçmen, Marmaris Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Evi kiralayan şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.
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