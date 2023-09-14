Marmaris'te 1+1 evden 25 göçmen çıktı

Marmaris'te bir evde 25 düzensiz göçmen yakalandı. Çoğunluğu Suriyeli göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Marmaris'te 1+1 evden 25 göçmen çıktı
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Yurt genelinde kaçak göçle mücadele devam ediyor. Muğla Marmaris ilçesinde bir eve düzenlenen baskında, 25 düzensiz göçmen yakalandı.

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MARMARİS'TE 1+1 EVDEN 25 GÖÇMEN ÇIKTI

21 Suriyeli ve 4 Filistinli göçmen, Marmaris Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgularının ardından ülkelerine gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Evi kiralayan şahıs hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Marmaris'te 1+1 evden 25 göçmen çıktı - Resim : 2

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