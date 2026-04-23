Marmaris’te feci kaza! Vincin kopan parçasının altında kalan genç hayatını kaybetti
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ahşap bir tekneyi denize indiren vincin taşıma kolu (bom) kırılarak koptu. Teknenin halatlarını çözmeye çalışan 21 yaşındaki T.Y.Ş., üzerine düşen dev demir yığınının altında kalarak olay yerinde yaşamını yitirdi.
Muğla’nın Marmaris ilçesinde bulunan Siteler Mahallesi Uzunyalı sahilindeki çekek yerinde sabah saatlerinde ölümlü bir iş kazası meydana geldi.
TEKNE SUYA İNDİKTEN SONRA VİNÇ KOLU KIRILDI
Çekek yerinde bulunan ahşap teknenin denize indirme işlemi tamamlandıktan hemen sonra vinçte bir arıza oluştu. Teknenin suya inmesinin ardından halatları çözmek için T.Y.Ş. bölgeye gitti. Olay anında kopan bom parçası doğrudan 21 yaşındaki gencin üzerine düştü.
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, vinç kolunun altında kalan T.Y.Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Meydana gelen kaza tüm yönleriyle araştırılırken yetkililer tarafından resmi inceleme başlatıldı.