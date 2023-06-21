Marmaris'te orman yangını! Yangına havadan müdahale ediliyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Karadan ulaşımın olmadığı noktada ortaya çıkan orman yangınına ekipler havadan müdahale ediyor.

Marmaris'te orman yangını! Yangına havadan müdahale ediliyor
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını başladı. Sarp arazide çıkan ve karadan ulaşımın olmadığı noktadaki orman yangınının sebebi henüz bilinmiyor.

Çetibeli Mahallesi Balandağı mevkisindeki orman yangınına ekipler müdahale etmeye başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 uçak ve 2 helikopterle havadan müdahale ediyor.

Ekipler yangının çıktığı bölgeye karadan da müdahale etmek için dozer ve diğer araçlarla yol açma çalışması yapıyor.

Yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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