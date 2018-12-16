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Marmaris'te sağanak ve rüzgar etkisi

Marmaris ilçesinde gece boyunca etkili olan dolu ve sağanak nedeniyle derelerden gelen yağmur suyu, denizin rengini değiştirdi.

Marmaris'te sağanak ve rüzgar etkisi

İlçede gece saatlerinde başlayan yağış nedeniyle Çetibeli Mahallesi’nde bir işletme sular altında kaldı. İşletme sahibi Naci Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece boyunca yoğun yağış aldıklarını, sabah da işletmenin yanındaki derenin taşmasıyla su altında kaldığını söyledi. İşletmenin restoran bölümünde maddi zararlar olduğunu belirten Alkan, hayvanlarına zarar gelmediği için sevindiklerini kaydetti.

Alkan, uzun yıllar aynı bölgede işletmesi olduğunu ancak ilk kez bu kadar yağış aldıklarını ve derenin taştığına şahit olduğunu dile getirdi.

Bu arada, gece boyunca etkili olan sağanaktan dolayı derelerde oluşan çamurlu suyun denize dökülmesiyle sahil boyunca suyun rengi kahverengiye döndü. Sağanak ve rüzgar dolayısıyla bir kuru yük gemisi, Marmaris körfezine sığındı.

Meteoroloji yetkilileri, ilçede akşam ve gece saatlerinde ayrıca perşembe gününe kadar da sağanakların ve rüzgarın etkili olacağını belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Marmaris
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