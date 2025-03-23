Mart ayında rekor sıcaklık! 13 il ve 17 ilçede tarihi seviyeler görüldü

Türkiye’de mart ayı sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıktı. 13 il ve 17 ilçede sıcaklık rekorları kırıldı. İşte en sıcak şehirler ve yaşanan hava değişimi!

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Mart ayında rekor sıcaklık! 13 il ve 17 ilçede tarihi seviyeler görüldü
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, mart ayının ilk 16 gününde ortalama sıcaklık 10,2 derece ölçüldü. Bu değer, uzun yıllar ortalamasına kıyasla 2,5 derece daha yüksek olarak kayıtlara geçti.

15-16 Mart tarihlerinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle birçok ilde yaz mevsimini aratmayan günler yaşandı. Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, mart ayında sıcaklık rekoru kırılan iller ve ilçeler şu şekilde sıralandı:

En Sıcak İller:

Ordu – 34,8°C
Adana – 33,3°C
Osmaniye – 32,5°C
Sinop – 32,2°C
Denizli – 31,6°C
İzmir – 31,1°C
Kilis – 30,1°C
Konya – 29,2°C
Tekirdağ – 28,7°C
Kastamonu – 28,5°C
Edirne – 28,1°C
Afyonkarahisar – 26,7°C
Bingöl – 23,7°C

En Sıcak İlçeler:

Kozan (Adana) – 34°C
Antakya (Hatay) – 32°C
Manavgat (Antalya) – 31°C
Kuşadası (Aydın) – 30,6°C
Yatağan (Muğla) – 30,4°C
Edremit (Balıkesir) – 29,9°C
Polatlı (Ankara) – 28,5°C
Lüleburgaz (Kırklareli) TİGEM – 28,6°C
Çermik (Diyarbakır) – 28,1°C
Tavşanlı (Kütahya) – 29,5°C
Siverek (Şanlıurfa) – 27,3°C
Gökçeada (Çanakkale) – 26,8°C
Adıyaman Gölbaşı – 26,6°C
Beyşehir (Konya) – 26°C
Elbistan (Kahramanmaraş) – 25,9°C
Tomarza (Kayseri) – 24,3°C
Gerede (Bolu) – 24°C

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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