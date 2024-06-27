Martı CEO'su Öktem'den polis çevirmesi isyanı: 'Kanuna aykırı çekici'

Yolcu paylaşım uygulaması nedeniyle taksicilerle yaşadığı tartışmalarla gündeme gelen Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, İstanbul'da bir polis çevirmesi sırasında yaşanan olaylarla ilgili isyan etti.

Martı CEO'su Öktem'den polis çevirmesi isyanı: 'Kanuna aykırı çekici'
Editör: Yağmur Biçen
Son Güncelleme:

Polislerin özel çekici çağırdığını iddia eden Öktem, "Kanuna göre Sivil Trafik Şube'nin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'ndan çekici çağırması gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Öktem ayrıca, "Biz bölgeye ulaştığımızda çevirmeyi durdurdular" dedi.

İstanbul'da bir polis çevirmesi sırasında yaşanan olaylar üzerine tepki gösteren Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, polisin özel çekici çağırdığını belirterek, "Kanuna göre Sivil Trafik Şube'nin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'ndan çekici çağırması gerekiyor" dedi.

Yolcu paylaşım uygulaması nedeniyle taksicilerle sık sık karşı karşıya gelen Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, bu kez de polislerin yaptığı bir çevirmeyle ilgili paylaştığı video ile gündeme geldi.

Kanuna aykırı bir şekilde özel çekici kullanıldığını iddia eden Öktem, İstanbul'da yaşanan polis çevirmesi hakkında isyan etti. Aracı bağlanan şoförün 'Hemen çekici geldi' demesi üzerine şüphelendiğini belirten Öktem, "Çekiciye baktık ve özel çekici olduğunu gördük. Kanuna göre Sivil Trafik Şube'nin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'ndan çekici çağırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Durumu sorguladıklarında çekici operatörünün sinirlendiğini öne süren Öktem, "Biz oraya geldikten birkaç dakika sonra polisler toplandı ve çevirmeyi bitirdi" dedi.

Alper Oğuz Öktem'in yaptığı paylaşım şöyle: 

Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın: Soğuk su içmenin riskleriSerinlemek isterken sağlığınızdan olmayın: Soğuk su içmenin riskleriSağlık
# taksi # martı
Çok Okunanlar
Ehliyet yenilemede süre azalıyor: Rapor, harç ve cezalar hakkında bilmeniz gerekenler
Ehliyet yenilemede süre azalıyor: Rapor, harç ve cezalar hakkında bilmeniz gerekenler
Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı!
Evlenecek çiftlere büyük müjde: Akbank'tan bedava çeyiz fırsatı!
Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın: Soğuk su içmenin riskleri
Serinlemek isterken sağlığınızdan olmayın: Soğuk su içmenin riskleri
Bahçelievler'de bina çöktü!
Bahçelievler'de bina çöktü!
Beşiktaş Rafa Silva'nın alacağı maaşı açıkladı!
Beşiktaş Rafa Silva'nın alacağı maaşı açıkladı!
Öne Çıkanlar Hakan Fidan'ın açıklamaları ne anlama geliyor? | Doğu Perinçek Hakan Fidan'ın açıklamaları ne anlama geliyor? | Doğu Perinçek Togg, En Değerli Markalar Listesinde yükselişe geçti! Togg, En Değerli Markalar Listesinde yükselişe geçti!