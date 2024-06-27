Martı CEO'su Öktem'den polis çevirmesi isyanı: 'Kanuna aykırı çekici'

Polislerin özel çekici çağırdığını iddia eden Öktem, "Kanuna göre Sivil Trafik Şube'nin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'ndan çekici çağırması gerekiyor" diyerek tepkisini dile getirdi. Öktem ayrıca, "Biz bölgeye ulaştığımızda çevirmeyi durdurdular" dedi.

İstanbul'da bir polis çevirmesi sırasında yaşanan olaylar üzerine tepki gösteren Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, polisin özel çekici çağırdığını belirterek, "Kanuna göre Sivil Trafik Şube'nin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'ndan çekici çağırması gerekiyor" dedi.

Yolcu paylaşım uygulaması nedeniyle taksicilerle sık sık karşı karşıya gelen Martı CEO'su Oğuz Alper Öktem, bu kez de polislerin yaptığı bir çevirmeyle ilgili paylaştığı video ile gündeme geldi.

Kanuna aykırı bir şekilde özel çekici kullanıldığını iddia eden Öktem, İstanbul'da yaşanan polis çevirmesi hakkında isyan etti. Aracı bağlanan şoförün 'Hemen çekici geldi' demesi üzerine şüphelendiğini belirten Öktem, "Çekiciye baktık ve özel çekici olduğunu gördük. Kanuna göre Sivil Trafik Şube'nin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'ndan çekici çağırması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Durumu sorguladıklarında çekici operatörünün sinirlendiğini öne süren Öktem, "Biz oraya geldikten birkaç dakika sonra polisler toplandı ve çevirmeyi bitirdi" dedi.

Alper Oğuz Öktem'in yaptığı paylaşım şöyle: