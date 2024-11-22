Martı TAG hakkında karar

İstanbul Taksiciler Odası'nın Martı TAG'i kapattırmaya yönelik talebi, İstinaf Mahkemesi tarafından reddedildi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi, dosyada eksiklikler bulunduğunu ve 'haksız rekabet' durumunun tespit edilemediğini belirtti. Mahkeme kararıyla, Martı TAG’in kullanımına serbestçe devam edilmesinin önü açılmış oldu.

Haksız rekabet kararı ele alındı

İstanbul Taksiciler Odası 2.5 yıl önce haksız rekabete neden olduğu iddiasıyla Martı TAG'in kapatılması talebinde bulunmuştu. Yerel mahkeme görülen davada 'haksız rekabet' oluşturduğunu belirterek, uygulamanın durdurulmasına karar vermişti. Dosyaya yapılan itiraz sonucunda Bölge İdare Mahkemesi incelemelerini tamamladı ve kararı açıkladı. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararının hatalı olduğunu açıkladı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı şu gerekçelerle hatalı buldu:

* Martı’nın itiraz ve savunmalarının yeterince incelenmediği ve raporlara yansıtılmadığı,

* Bilirkişi raporlarının eksik ve çelişkili olduğu,

* Alanında uzman kişilerden rapor alınmadığı ve davanın tam olarak aydınlatılmadığı,

* Tarafların eşitliği ilkesine uyulmadığı ve Martı’nın savunma hakkının ihlal edildiği,

* İdare mahkemelerinin Martı TAG lehine verdiği kararların göz ardı edildiği,

İBB’den alınması gereken cevap beklenmeden karar verilerek Martı’nın hukuki dinlenilme hakkının ihlal edildiği,

* Martı’nın dava dosyasına sunduğu uzman görüşlerinin dikkate alınmadığı,

Mahkeme, bu eksiklerin giderilmeden haksız rekabetin tespit edilemeyeceğini belirterek erişim engeli kararını bozdu.