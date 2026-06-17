Masayı boş gören esnaf şoke oldu! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar

Sipariş ettikleri alkol, meze ve ızgara çeşitlerinin ardından arkalarına bakmadan koşan şahısların o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şahısların koşarak uzaklaşma anları kameralar tarafından kaydedilirken, müşterileri oturdukları yerde göremeyen restoran yetkilileri büyük bir şok yaşadı. Esnafı mağdur eden şahıslarla ilgili inceleme sürüyor.