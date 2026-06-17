Masayı boş gören esnaf şoke oldu! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restorana giden iki kişi, 8 bin TL tutarındaki hesabı ödemeden işletmeden kaçarak uzaklaştı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
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Masayı boş gören esnaf şoke oldu! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar - Resim: 1

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir restorana giden iki kişi, 8 bin TL tutarındaki hesabı ödemeden işletmeden kaçarak uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda şahıslar, işletmecilerin dalgınlığından faydalandı.

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Masayı boş gören esnaf şoke oldu! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar - Resim: 2

Olay, Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki Bitez Köftecisi adlı mekanda yaşandı. Mekana gelen 2 erkek şahıs, gece boyunca adeta masayı donattı. Şahısların sipariş ettiği zengin menüde şu lezzetler yer aldı:

Izgara ve meze çeşitleri

Salatalar, meyve ve peynir

Enginar

2 şişe yerli alkol

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Masayı boş gören esnaf şoke oldu! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar - Resim: 3

Gece boyunca yiyip içen 2 şahıs, restoran işletmecilerinin dalgınlığına getirip bir anda mekandan ayrıldı.

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Masayı boş gören esnaf şoke oldu! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar - Resim: 4

Sipariş ettikleri alkol, meze ve ızgara çeşitlerinin ardından arkalarına bakmadan koşan şahısların o anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şahısların koşarak uzaklaşma anları kameralar tarafından kaydedilirken, müşterileri oturdukları yerde göremeyen restoran yetkilileri büyük bir şok yaşadı. Esnafı mağdur eden şahıslarla ilgili inceleme sürüyor.

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