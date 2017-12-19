banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 2 kuzen yaralandı

Siirt'te çarşıda alışveriş yapan kuzenler Mehmet Şerif Korkan ve Abdulcelil Korkan, maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 2 kuzen yaralandı

Siirt'te çarşıda alışveriş yapan kuzenler Mehmet Şerif Korkan ve Abdulcelil Korkan, maskeli 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Yaralanan 2 kuzen, hastaneye kaldırılırken, polis saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. 

Merkezdeki Helvacılar Çarşısı'nda alışveriş yapan kuzenler Mehmet Şerif Korkan ve Abdulcelil Korkan, bugün saat 12.30 sıralarında kimliği belirsiz ve maskeli oldukları belirtilen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Tabancalı saldırıda çeşitli yerlerinden yaralanan Korkan kuzenler Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olaydan sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olay yerinde inceleme yapıp boş kovanları toplarken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #siirt
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Çalınan 30 tonluk trafo Cizre'de bulundu
Sonraki Haber
Muğla'da öğretmen ve çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.