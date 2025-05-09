Masrafsız gelir kapısı: Kilosu 70 liraya yurt dışına gidiyor

Dünyanın önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'nın Alaşehir ilçesinde çiftçiler, mayıs ayıyla birlikte yeşeren bağ yapraklarını toplayarak ek gelir elde ediyor. Özellikle Sultaniye üzümünün taze yaprakları, iç piyasanın yanı sıra yurt dışından da yoğun talep görüyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Masrafsız gelir kapısı: Kilosu 70 liraya yurt dışına gidiyor
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Sabahın erken saatlerinde bağlara giden üreticiler, topladıkları yaprakları “yaprakbank” olarak bilinen alım merkezlerine götürüyor. Burada yapraklar kilogram başına ortalama 70 liradan satılıyor. Yapraklar, taze ya da salamura olarak pazarlara sunuluyor.

Alaşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Seyhan, coğrafi işaretli Alaşehir asma yaprağının damarsız yapısı, ipeksi dokusu ve aromasıyla öne çıktığını belirterek, ürünün hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük ilgi gördüğünü söyledi. Seyhan, asma yaprağının üreticiler için üzüm hasadından önce önemli bir gelir kaynağı olduğunu da vurguladı.

Üretici Ayşe Akgedik, yaprağın zahmetsiz bir kazanç sunduğunu belirterek, "Üzümün kilosu 90-100 lira arasında değişiyor ama yaprağın kilosu 70 lira ve neredeyse hiçbir masrafı yok. Sabah erkenden kalkıp yaprağımızı topluyoruz, yaprakbank’a götürüp paramızı alıyoruz. Günlük giderimizi bu şekilde karşılıyoruz" dedi.

Diğer üreticiler Yasin Ertürk ve Hatice Akkoç da temmuz sonuna kadar devam eden yaprak toplama sezonunun kendileri için ciddi bir ek gelir sağladığını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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