Masterchef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu! Yeni ayrıntılar

MasterChef Türkiye programının 2021 yılı birincisi Şef Eren Kaşıkçı'dan acı haber geldi. Ünlü şef Eren Kaşıkçı, Kilyos'taki evinde ölü bulundu.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Masterchef şampiyonu Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu! Yeni ayrıntılar
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Kaşıkçı'nın ani ve şüpheli ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kilyos'taki evinde hareketsiz bulundu

İddialara göre, ünlü şef Kilyos'taki evinde hareketsiz halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kilyos'taki evinde tek yaşayan Kaşıkçı'dan yakınlarının dünden beri haber alamadığı öğrenildi.

Ölüm nedeninin henüz netleşmediği belirtilirken, Kaşıkçı'nın şüpheli ölümü gastronomi dünyasında ve sevenleri arasında büyük şok yarattı.

Eren Kaşıkçı kimdir?

MasterChef Türkiye'deki disiplinli tavırları ve lezzet odaklı tabaklarıyla tanınan evli ve bir çocuk babası Eren Kaşıkçı, yarışma boyunca sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Aslen Tokatlı olan Kaşıkçı, uzun yıllar İstanbul'daki çeşitli otellerde mutfak ekibinde görev aldı. Daha sonra Çanakkale Gökçeada'ya yerleşerek burada bir sörf otelinde başşeflik yaptı.

2021 yılında katıldığı MasterChef Türkiye yarışmasında şampiyonluk kupasını kaldıran başarılı şef, şampiyonluğun ardından İstanbul'a geri dönmüştü. Kaşıkçı, 'Kızıl Sakal Sandviç' isimli restoranını işleterek gastronomi alanında kariyerine devam ediyordu.

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