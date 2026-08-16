MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp ön raporu açıklandı

Bilinen herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmayan Kaşıkçı'nın cenazesi üzerinde yapılan incelemelerde ölüm saatine dair kritik bulgulara ulaşıldı. Ön rapora göre, 37 yaşındaki Kaşıkçı'nın cansız bedeninin bulunduğu andan yaklaşık 14-15 saat önce yaşamını yitirdiği saptandı.

GÖZLER NİHAİ ADLİ TIP RAPORUNDA

Eren Kaşıkçı'nın şüpheli ölümüne ilişkin savcılık tarafından başlatılan çok yönlü adli tahkikat sürüyor. Şefin kesin ve net ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak detaylı nihai otopsi raporunun soruşturma dosyasına girmesiyle birlikte resmileşecek.

EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNMUŞTU

MasterChef zaferinin ardından "Kızıl Sakal Sandviç" markasıyla gastronomi dünyasında adından söz ettiren Eren Kaşıkçı'dan bir süre haber alamayan iş ortağı Mikail Malkoçoğlu, 29 Temmuz günü saat 17.00 sularında Kaşıkçı'nın ikametine gitmişti. Genç şefi yatağında hareketsiz bularak sağlık ekiplerine haber veren Malkoçoğlu, ilk değerlendirmelerin kalp krizi yönünde olduğunu belirtmişti.

Olay yeri inceleme tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, Kaşıkçı'nın son anlarında komodinin üzerindeki ilaçlarına uzanmaya çalıştığı değerlendirilmişti.