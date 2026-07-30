MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden ayrıntı!

2021 yılında MasterChef adlı gastronomi yarışmasını birinci bitiren ve açtığı sandviç restoran zincirleri ile büyük beğeni toplayan şef Eren Kaşıkçı (37), Sarıyer'deki evinde hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ölümünde kahreden ayrıntı!
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İlk belirlemelere göre yakınlarının haber alamadığı Eren Kaşıkçı, arkadaşı Mikail M. (44) tarafından Kumköy Mahallesi'ndeki evinde hareketsiz halde bulundu. Mikail M.'nin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yerde hareketsiz yatan Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaşıkçı'nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yürek burkan detay: İlaçlarına uzanmak istemiş

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde yürek burkan bir ayrıntı tespit edildi. İddiaya göre, Kaşıkçı'nın elinin başucundaki ilaçlarına doğru uzanmış halde olduğu belirlendi. Söz konusu bulgunun ardından ölüm nedeninin netleştirilmesi amacıyla geniş kapsamlı adli soruşturma başlatıldı.

İlk şüphe kalp krizi

Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından açıklamalarda bulunan ortağı Mikail Malkoçoğlu, ilk izlenimleri şu sözlerle aktardı:

"Biz de adli tıp raporu çıkınca sonucu öğreneceğiz. Ama sağlık ekibi arkadaşların ilk izlenimi kalp krizi geçirdiği yönünde."

Eren Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Ünlü şefin kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak ön otopsi raporu ile netlik kazanacak.

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