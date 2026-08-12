Matkapla çalışırken elektrik çarptı: 4 metreden düşen işçi hayatını kaybetti

Bartın'ın Ulus ilçesinde dış cephe kaplaması yapan usta, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Merdivenden düşen usta, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Matkapla çalışırken elektrik çarptı: 4 metreden düşen işçi hayatını kaybetti
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Ulus Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde yürütülen binaların dış cephesini iyileştirme projesi çerçevesinde dış cephe giydirme çalışması yapan Hasan Küçük (29) isimli usta, yaklaşık 4 metre yükseklikteki merdivenin üzerine çıkarak, matkapla delik açtığı esnada, elektrik akımına kapıldı.

Merdivenden düşen usta, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Ulus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Küçük, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Usta'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga gönderilirken, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildiği kaydedildi. Kahramanmaraşlı olduğu belirtilen Hakan Küçük'ün yaklaşık 90 gündür Ulus ilçesinde bulunduğu kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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