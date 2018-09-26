Kalbi delik ve akciğer atardamar kapağı tam yapışık olarak dünyaya geldiği için vücudunda morarmalar olan Melis, geçirdiği 2 anjiyo ve 2 ameliyatla hayata tutundu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Pınar ve Mustafa Güngör çiftinin ikiz bebekleri olan Melis ve Melisa, geçen yıl haziran ayında prematüre olarak dünyaya geldi.



Mavi bebek (fallot) tanısı yani kalp hastalığıyla doğan Melis'in, tek yumurta ikizi olduğu kardeşi Melisa gibi gelişim göstermediği, kalbinin ortasında büyük bir delik ve akciğer atardamar kapağında tam yapışıklık olduğu belirlendi.



Kalp ameliyatı yapılamayacak kadar küçük olan Melis, doğumundan sonra Okan Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz tarafından tedavi altına alınan ve cerrahi işlemler geçiren Melis bebek, sağlığına kavuştu.



5 ay arayla 2 ameliyat geçirdi



Ameliyat olabilmesi için büyümesi beklenen Melis, doğumundan sonra 3 ay yoğun bakımda kalarak, ilaç tedavileriyle 2 buçuk kiloya ulaşınca önce anjiyo sonra da ameliyat oldu.



Tam yapışık olan akciğer atardamar kapağı ameliyatla açıldıktan sonra poliklinik takibinde kaldığı sırada az olan morarmaları hiç geçmeyen Melis'in büyümesiyle orantılı olarak atardamarı büyümeyince, yeniden morarması derinleşti.



Bunun üzerine 8 aylıkken ikinci ameliyatı yapılan Melis'in ikinci açık kalp ameliyatında da akciğer atardamar kapağı tekrar genişletildi. Bir yaşına girmesinin ardından rahatsızlığından dolayı vücudundaki morarması yeniden artan Melis, kateter işlemi yapılarak, akciğer atardamar kapağına stent takılmasıyla sağlığına kavuştu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Taner Yavuz, stent uygulandığında Melis'in kan oksijeninin hızla arttığını ve ten renginin maviden pembeye dönüştüğünü belirterek, bu sayede küçük kızın hem büyümesinin hızlanacağını hem de iştahının açılacağını aktardı.



"Yavaş yavaş adım atıyor"



Anne Pınar Güngör ise kızının sağlığına kavuşmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.



Hamileliğinin 5. ayında kendisine riskli gebelik tanısı konduğunu ve bebeklerden birinin kalbinde sorun olduğunun belirlendiğini anlatan Güngör, şunları kaydetti:

"(Düzelmeyebilir) dediler. Melis ve Melisa ikiz oldukları için 2 ay erken doğdular. Melisa şu an 9 kilogram, Melis ise 6,5 kilogram. Melis, ikiz kardeşi gibi gelişim göstermiyordu. Kardeşi yürümeye başlarken Melis hep yatıyordu. Desteksiz oturamıyordu, morarması hiç geçmiyordu. Son işlemden sonra çok fark etti. Cildi pembeleşti, iştahı açıldı. Melis 2 aydır yürümek istiyor. Desteksiz oturabiliyor. Yavaş yavaş da adım atıyor."