Mavi dil alarmı: İlçe 40 gün karantinada
Muğla’nın Datça ilçesi, bir keçide “mavi dil hastalığı” tespit edilmesi üzerine 40 gün süreyle karantinaya alındı. İlçeye hayvan giriş çıkışları tamamen durduruldu.
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Hızırşah Mahallesi’nde bir çiftlikte bulunan keçide burun akıntısı fark edilmesi üzerine, durum İlçe Tarım Müdürlüğü’ne bildirildi. Müdürlük ekipleri tarafından yapılan klinik muayene ve laboratuvar testleri sonucunda, hayvanda "mavi dil hastalığı"na rastlandı.
Salgının yayılmasını önlemek amacıyla Emecik Mahallesi'nden Yazıköy Mahallesi'ne kadar olan tüm bölgeyi kapsayacak şekilde karantina kararı alındı. Uygulama kapsamında hayvanların ilçeye giriş ve çıkışı yasaklandı. Alınan önlemler çerçevesinde ilçe girişine uyarı tabelaları yerleştirildi.