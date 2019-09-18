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Mavi suların kaşifleri, Kaş'ta buluşuyor

Kaş, doğası ve dalış yeri sayısının fazlalığıyla Akdeniz'in gözde su altı turizmi merkezlerinden biri. Kaş'a giden vatandaşlar, dalış okullarında eğitim alıp dünyanın farklı sularında tüplü dalış yapıyor.

Mavi suların kaşifleri, Kaş'ta buluşuyor

Mavi suların kaşifleri, Kaş'ta buluşuyor. Eğitimi Kaş'ta alıyor, buradan da dünyaya açılıyorlar.

Türkiye'nin gözde dalış noktalarından olan Kaş'ta, yurdun dört bir yanından gelen dalgıçlar yetişiyor.

Antalya'nın Kaş ilçesi, su altı fauna ve florası bakımından oldukça zengin.  Sualtı meraklıları, Kaş'taki dalış okullarında eğitim alıp, dünyanın farklı sularında dalış gerçekleştiriyor.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Eğitmeni Barış Şeker, Kaş'ta  eğitimlerle çok sayıda dalgıç yetiştirildiğini söyledi.

Dalış eğitmeni asistanı Deniz Torun ise Kaş'ın dalgıçlar tarafından en fazla tercih edilen yer olduğunu belirtti. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kaş
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