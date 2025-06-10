Maydanoza çok benzeyen bu ot çok zehirli, sakın tadına bakmayın

OMÜ Eğitim Fakültesi’nden Dr. Karaer, 8. Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali kapsamında Bafra ilçesi Sürmeli Mahallesi kırsalında öğrencileri ve vatandaşlarla yabani otların tanıtımı ve keşfi etkinliğine katıldı.

Doğada birbirine çok benzeyen bitkilerin sıkça karıştırıldığını belirten Karaer, öğrencilerine uygulamalı ders vererek bitkilerin yerinde tanınmasını sağladığını söyledi. Karaer, "Bir bitki şifa verirken, ona çok benzeyen bir diğeri zehirli olabilir. Bu yüzden dikkatli olmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Baldıran otunun zehirli olduğunu, özellikle maydanoz ve rezeneyle karıştırılabildiğini vurgulayan Karaer, "Baldıran otu (Conium maculatum) çok zehirli ve yaprakları maydanoza çok benziyor. Ancak tadına bakmak asla doğru değil." dedi.

Baldıran otunu ayırt etmenin yollarından bahseden Karaer, "Gövdesi beneklidir, asıl fark çiçeklerinde ortaya çıkar. Çok eski zamanlardan beri mitolojide adı geçen, halk arasında ‘baldıran otu yiyesice’ diye beddua edilen bir bitkidir. Bilgi sahibi olmak zehirlenmelerin önüne geçer." diye ekledi.

Karaer, bazı bitkilerin zehirli olma ihtimali nedeniyle tatlarına bakılamadığını, diken ucu bitkisi, böğürtlen ve ahududunun da karıştırılabileceğini belirtti. Ayrıca, sütleğen ve su teresi gibi bitkilerin de dikkatli tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Cep telefonlarındaki bitki tanıma uygulamalarının her zaman doğru sonuç vermediğini hatırlatan Karaer, "En sağlıklı yol bitkileri iyi bilen bir uzmana danışmaktır." dedi.