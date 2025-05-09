Maydonoz Döner soruşturması büyüyor: Çok sayıda gözaltı

Aynı soruşturmanın devamı niteliğinde Eskişehir merkezli 4 ilde düzenlenen yeni operasyonda, FETÖ’nün güncel yapılanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturmada, örgütün "isim hakkı" yöntemiyle faaliyet yürüten restoran zincirinde örgüt bağlantısı süren kişilere, "Referans Temelli Büyüme" (RTB) adı altında, resmi belge olmadan ortaklık hakkı tanındığı belirlendi.

Gayriresmi ortaklıklarla para aktarımı sağlanmış

Soruşturmaya göre, FETÖ üyeleri bu işletmeler aracılığıyla istihdam edilerek maaş ve "himmet" adı altında örgüte para aktarımı sağlandı. Gayriresmi ortaklıklar sonucu elde edilen paralar, takibe takılmaması için örgütle iltisaklı esnaflar üzerinden emanet usulüyle aktarıldı. Ayrıca şirketin yurt dışında bayilikler vererek, bu yöntemle döviz transferini kolaylaştırdığı tespit edildi.

MASAK tarafından yapılan incelemede, örgüte finans sağlamak amacıyla işlem kaydı bulunmayan kişiler üzerinden para gönderildiği, bu paraların faturalarda "ürün satın alımı" gibi gösterildiği ve sonrasında örgüt mensuplarına aktarıldığı belirlendi. Şubelerde aranan örgüt üyeleri tarafından örgütsel toplantılar düzenlendiği de saptandı.

“F” serili 1 dolar ele geçirildi

Operasyon kapsamında Eskişehir, Bursa, Balıkesir ve Şırnak’ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Aramalarda, biri "F" serili olmak üzere üç adet 1 Amerikan doları, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in yazdığı kitaplar, dijital materyaller, örgütsel dokümanlar ve terörizmin finansmanı kapsamında değerlendirilen 80 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 23 şüpheliden 9’u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 kişinin savcılıktaki işlemleri ise devam ediyor.