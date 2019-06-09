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Mayınlı arazide yangın çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Suriye sınırındaki mayınlı alanda kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Rüzgârın etkisi ile kısa sürede yayınlan alevler TOMA'ların da müdahalesi ile söndürüldü.

Mayınlı arazide yangın çıktı

Türkiye-Suriye sınırındaki mayınlı alanda bulunan kuru otlar, henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. 

Bölgeye ilçe belediyesine ait itfaiye araçları ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Garnizon Komutanlığı bünyesindeki TOMA'lar yönlendirildi.

Mayınlar nedeniyle ekipler alevlere belirli noktalardan müdahale edebildi. 

Yangın güçlükle kontrol altına alındı. 



ulusal.com.tr
 

Etiketler; #mardin
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