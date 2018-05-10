Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, 1-9 Mayıs arasında en çok yağışı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin aldığını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş, Türkiye genelinde nisan ayı yağışlarının, hem normalin hem de geçen yılki yağışların çok altında olduğunu söyledi.



Türkiye'de 1980'den beri en düşük yağış gerçekleşen ikinci nisan ayının yaşandığını belirten Güneş, "Nisanda Adana'nın batı kesimleri, Osmaniye civarları, Şanlıurfa'nın güney kesimleri ve Şırnak civarları haricindeki tüm kesimlerde normalin altında yağış almış, normale göre en fazla azalma yüzde 84 ile Ege Bölgesi'nde gerçekleşmiştir." bilgisini verdi.



Ülkenin mayıs ayına ise yağışlarla girdiğini dile getiren Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:



"1-9 Mayıs arasında, özellikle son 5 günlük periyotta, yurdun büyük kesiminde normalin üzerinde, aşırı yağışlar gerçekleşmiş ve bazı bölgeler sel ve taşkınlara maruz olmuştur. Türkiye genelinde bu artış yüzde 80 civarında olurken, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde artışlar yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşmiştir. En fazla yağış 51,5 milimetre ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde görülmüştür. Nisan sonunda Türkiye'nin normallere göre yağış açığı yüzde 14'ler civarında iken son yağışlar ile bu oran yüzde 10'a düşmüştür, son yağışlar yüzde 4'lük katkı sağlamıştır. Önümüzdeki periyotta beklenen etkili yağışlarla bu oranın normale yaklaşacağı tahmin ediliyor."

Son 48 saat içerisinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Marmara'nın doğusunda aşırı yağışların kaydedildiğine dikkati çeken Güneş, "Özellikle Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerindeki bazı merkezlerde son 5 günde gerçekleşen toplam yağışlar bölgenin son 2 ayda aldığı toplam yağışın üzerindedir." ifadesini kullandı.