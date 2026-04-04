Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyünde tarımsal üretim alarm veriyor. Mazot ve gübreye yapılan zamlar çiftçiyi çıkmaza sürüklüyor. Genç üreticiler böyle giderse şehre göçeceğini söylüyor.

Bahtiyar Bodur
Üretmek için can atıyorlar, yaşıtları gibi şehre gitmediler köyde kaldılar ancak şartlar her geçen güç zorlaşıyor.

İlacı, gübresi, işçiliği, mazotu derken artan tarım girdileri çiftçiyi çıkmaza sürüklüyor. Genç üreticiler, "dayanacak gücümüz kalmadı" diyor.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Üyük köyünde çiftçilikle uğraşan köylüler, ürünün para etmediğini söylüyor.

Köy sınırlarından geçen Sakarya Nehri kıyısındaki göletlerden tarlalara su taşınıyor. Ancak sistem saatte 5–6 litre mazot tüketiyor. Traktörlerin ekim, dikim ve hasat yakıtı da eklenince maliyet artıyor.

Verimli toprakları ve çalışkan insanlarıyla bilinen Üyük köyünde kimi tarlasını satıyor, kimi icara veriyor.

