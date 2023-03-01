Mbappe'den Omuz Omuza kampanyasına destek

- Aslında Fransızca konuşmayı tercih ettim. Daha kalpten konuşabileceğim bir ortam. Bu yaşanan büyük bir trajedi. Hayal gücümüzün yetmeyeceği bir trajediydi ve Türk halkının neler çektiğini tahmin etmekte bile güçlük çekiyorum. Bugünkü görevimiz benim için sıra dışı bir görev. Dünyanın futbol camiası toplanacak ve Türkiye’ye bu desteği verecekler. Bu program bu açıdan da benim için istisnai. Ben de parçası olabildiğim için gurur duyuyorum.