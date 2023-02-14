MEB'in deprem bölgesindeki yemek dağıtım noktaları internette paylaşıldı
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremden etkilenen illerde oluşturduğu yemek hizmet noktalarının konumlarını internetten paylaştı.
MEB'den yapılan açıklamaya göre Bakanlık, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde depremin ilk gününden itibaren yemek hizmet noktaları oluşturmaya başlamıştı.
Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için bu hizmet noktalarının konumları "dhgm.meb.gov.tr/meb_mutfak" internet adresinden öğrenilebilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansıİstanbul'a kaç yaralı depremzede getirildi? Kastamonu'da köy yolları kardan kapandı Deprem bölgesinde yağmadan kaç kişi tutuklandı? Hatay'da mucize kurtuluş