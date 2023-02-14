MEB'in deprem bölgesindeki yemek dağıtım noktaları internette paylaşıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), depremden etkilenen illerde oluşturduğu yemek hizmet noktalarının konumlarını internetten paylaştı.

MEB'in deprem bölgesindeki yemek dağıtım noktaları internette paylaşıldı
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MEB'den yapılan açıklamaya göre Bakanlık, depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde depremin ilk gününden itibaren yemek hizmet noktaları oluşturmaya başlamıştı.

Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için bu hizmet noktalarının konumları "dhgm.meb.gov.tr/meb_mutfak" internet adresinden öğrenilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# milli eğitim bakanlığı # Kahramanmaraş # deprem
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