Meclis önünde beyaz Toros yakan kişinin kim olduğu belli oldu: Suç geçmişi şok etti!

TBMM’nin Çankaya Kapısı yakınlarında bir beyaz Toros marka aracın ateşe verilmesiyle ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda olayın faili olarak Mehmet Emin Fidan (1968, Niğde doğumlu) tespit edildi.

Fidan’ın suç geçmişi oldukça kabarık. Emniyet kayıtlarına göre:

Güncel meslek kaydı bulunmamakla birlikte Mersin’de Fidanoğlu Oto Hurda Yedek Parça isimli işyerinin sahibi olabileceği,

2006 yılında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal’ın cenaze töreninde topluluğu provoke etmeye çalıştığı,

2007 yılında Mersin’de “Cinali Grubu” olarak bilinen organize suç örgütü yapılanmasında yer aldığı,

2025 yılında icraya düştüğü ve tefecilik faaliyeti yürüten kişilerle bağlantısı olduğu,

2025 yılında Mersin Şehir Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden randevu aldığı,

Hırsızlık, motorlu taşıt hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tehdit-hakaret, oto hırsızlığı, güveni kötüye kullanma ve genel güvenliği kasten tehlikeye sokma gibi birçok suçtan adli kaydı bulunduğu,

2017 yılında Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunduğu,

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan halen dava dosyasının devam ettiği bilgileri elde edildi.

Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.