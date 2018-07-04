banner982
TSK'dan devriye açıklaması
TSK'dan devriye açıklaması
Fabrikada patlama: 1 ölü
Fabrikada patlama: 1 ölü
Ben idamdan yanayım ama AB var
Ben idamdan yanayım ama AB var
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı öldürüldü
Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı öldürüldü

Medusa Mozaiği büyülüyor

Anadolunun her köşesinden derin bir tarih ve uygarlık birikimi fışkırıyor. Yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaiği Burdur'daki Kibyra Antik Kenti'nde ziyarete açıldı.

Medusa Mozaiği büyülüyor

Medusa... Mitolojiye göre çok güzel ölümlü bir kızken, tanrılarca cezalandırılarak kafasından yılanlar çıkan bir canavara dönüştürülüyor. 

İşte çirkin bir canavar olarak bilinin Medusa'yı tasvir eden büyüleyici bir mozaik, Burdur'daki Kibyra Anrik Kenti'nde meraklılarını bekliyor. 

"Opus Sectile" tekniği ile renkli mermerlerden inşa edilen mozaiğin dünyada bir benzeri daha bulunmuyor. 

Medusa mozaiğinin M.S 1. yüzyılın ilk evrelerinden itibaren odeonun ortasını süslediğini vurgulayan Şükrü Özüdoğru, 2012 yılında restorasyonunun yapıldığını, sadece yüzde beşlik kısmının tümleme, geri kalanının ise orijinal olduğunu söyledi.

Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve üzeri kapalı tiyatro görevi yapan Kibyra Odeonu'nun ortasını süsleyen Medusa mozaiği, 2000 yıllık ihtişamıyla ziyaretçileri adeta büyülüyor. 

Etiketler; #medusa #burdur
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.