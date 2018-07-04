Anadolunun her köşesinden derin bir tarih ve uygarlık birikimi fışkırıyor. Yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaiği Burdur'daki Kibyra Antik Kenti'nde ziyarete açıldı.

Medusa... Mitolojiye göre çok güzel ölümlü bir kızken, tanrılarca cezalandırılarak kafasından yılanlar çıkan bir canavara dönüştürülüyor.



İşte çirkin bir canavar olarak bilinin Medusa'yı tasvir eden büyüleyici bir mozaik, Burdur'daki Kibyra Anrik Kenti'nde meraklılarını bekliyor.



"Opus Sectile" tekniği ile renkli mermerlerden inşa edilen mozaiğin dünyada bir benzeri daha bulunmuyor.



Medusa mozaiğinin M.S 1. yüzyılın ilk evrelerinden itibaren odeonun ortasını süslediğini vurgulayan Şükrü Özüdoğru, 2012 yılında restorasyonunun yapıldığını, sadece yüzde beşlik kısmının tümleme, geri kalanının ise orijinal olduğunu söyledi.



Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve üzeri kapalı tiyatro görevi yapan Kibyra Odeonu'nun ortasını süsleyen Medusa mozaiği, 2000 yıllık ihtişamıyla ziyaretçileri adeta büyülüyor.