Megakentte su alarmı bitti mi? İSKİ’den kritik 6 Mayıs raporu

İstanbul’da yağışlı geçen günlerin ardından gözler barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından paylaşılan 6 Mayıs 2026 verileri, megakentin su rezervlerinde yüzleri güldüren bir tabloyu ortaya koydu.

İSKİ’nin son ölçümlerine göre, İstanbul genelindeki barajların toplam doluluk oranı yüzde 71,81 seviyesine yükseldi. Özellikle Ömerli ve Elmalı barajlarındaki doluluk oranları dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Baraj Baraj Son Durum:

Ömerli Barajı: %94,95
Elmalı Barajı: %94,09
Darlık Barajı: %90,7
Alibey Barajı: %67,38
Pabuçdere Barajı: %60,12
Kazandere Barajı: %59,39
Terkos Barajı: %58,73
Büyükçekmece Barajı: %56,65
Istrancalar Barajı: %47,64
Sazlıdere Barajı: %46,05

