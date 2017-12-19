Tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı tek kişilik oyun yoğun ilgi gördü.
Mardin ve Bartın'da Çanakkale Destanı ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy tek kişilik oyunla sahnelendi.
Oyun, tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez tarafından hazılandı.
Çanakkale Destanı ve Ersoy'un hayatının sergilendiği bölümlerde duygusal anlar yaşandı.
Yenilmez, iki şehirde de gençlerin oyuna ilgi göstermesine sevindiğini belirtti.
ulusal.com.tr
Mehmet Akif Ersoy ve Çanakkale Destanı Mardin ve Bartın'da sahnelendi. Tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı tek kişilik oyun yoğun ilgi gördü.
Tiyatro sanatçısı Ahmet Yenilmez'in yazıp oynadığı tek kişilik oyun yoğun ilgi gördü.
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