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Mehmet Altınbilek cezaevinden izinli geldiği evinde öldürüldü

Karaman’da cezaevinden izinli geldiği belirtilen 28 yaşındaki Mehmet Altınbilek, evinde öldürüldü.

Mehmet Altınbilek cezaevinden izinli geldiği evinde öldürüldü

Karaman’da cezaevinden izinli geldiği belirtilen 28 yaşındaki Mehmet Altınbilek, evinde öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Konya'nın Ereğli ilçesindeki açık cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Altınbilek, Nefise Sultan Mahallesi 249. Sokak'taki evine geldi.

Altınbilek, evinde tartıştığı kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelilerce darbedildikten sonra başından tabancayla vuruldu. 

Ağır yaralanan Altınbilek, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

İfadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen Altınbilek'in eşi Ayşe Altınbilek şüphelilerin kendisini de darbettikten sonra kaçtıklarını söyledi.

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler; #karaman
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