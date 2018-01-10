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Mehmet Gücer'in cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturmada 4 tutuklama

Şahinbey ilçesinde bir gölet yakınlarında erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

Mehmet Gücer'in cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturmada 4 tutuklama

Gaziantep'te, bir gölet yakınında erkek cesedi bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Merkez Şahinbey ilçesindeki Burç Göleti yakınlarında pazartesi günü Mehmet Gücer'in (18) cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri düzenledikleri operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 25 Aralık Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Mehmet Gücer'in cesedi, 8 Ocak 2018 tarihinde Burç Göleti yakınlarında çevredeki vatandaşlar tarafından bulunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #erkek cesedi bulunması #gaziantep
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