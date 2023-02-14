Mehmetçik 18 yaşındaki genci enkazdan böyle kurtardı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Adıyaman'dan güzel bir haber duyurdu.

3’üncü Ordu Komutanlığının Doğal Afet Kurtarma Bölüğünün destek verdiği Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmasında 18 yaşındaki Muhammet Cafer Çetin sağ olarak kurtarıldı.