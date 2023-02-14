Mehmetçik 18 yaşındaki genci enkazdan böyle kurtardı
Yıkılan binanın enkazında kalan 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin, 3’üncü Ordu Komutanlığının Doğal Afet Kurtarma Bölüğünün destek verdiği Adıyaman’daki arama-kurtarma çalışmasında 198 saat sonra enkaz altından sağ kurtarıldı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Adıyaman'dan güzel bir haber duyurdu.
3’üncü Ordu Komutanlığının Doğal Afet Kurtarma Bölüğünün destek verdiği Adıyaman’daki arama kurtarma çalışmasında 18 yaşındaki Muhammet Cafer Çetin sağ olarak kurtarıldı.
198’inci saatte güzel bir haber daha…— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2023
Erzincan’da konuşlu olan 3’üncü Ordu Komutanlığımızın Doğal Afet Kurtarma Bölüğünün destek verdiği Adıyaman’daki arama-kurtarma çalışmasında 18 yaşındaki Muhammet Cafer Çetin sağ olarak kurtarıldı.
Biriz Beraberiz 🇹🇷 pic.twitter.com/zMUZ6MOU9n