Mehmetçik afet bölgesinde kandil simidi dağıttı

Mehmetçik deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi ikram etti.

Mehmetçik afet bölgesinde kandil simidi dağıttı
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Mehmetçik, Berat Kandili dolayısıyla deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi dağıttı.

YÜREKLERİMİZ BİR

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, vatandaşların Berat Kandili kutlandı.
Mehmetçiğin, deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi ikram ettiği belirtilen açıklamada, "Yüreklerimiz bir" ifadesi kullanıldı.

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