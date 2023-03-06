Mehmetçik afet bölgesinde kandil simidi dağıttı
Mehmetçik deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi ikram etti.
Mehmetçik, Berat Kandili dolayısıyla deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi dağıttı.
Mehmetçik kandil simidi dağıttıhttps://t.co/C0SeopRjxu pic.twitter.com/FaqXE81Glu— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 6, 2023
YÜREKLERİMİZ BİR
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, vatandaşların Berat Kandili kutlandı.
Mehmetçiğin, deprem bölgesindeki çocuklara ve vatandaşlara kandil simidi ikram ettiği belirtilen açıklamada, "Yüreklerimiz bir" ifadesi kullanıldı.