Nerede ihtiyaç orada Mehmetçik

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgelerinde halka her anlamda yoğun destek veren Mehmetçik aynı desteği çadırkentlerde de devam ettiriyor.

Nerede ihtiyaç orada Mehmetçik
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Mehmetçik deprem bölgesinde su ve gıda ihtiyacını karşılıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bitlis'te konuşlu 10'uncu Komando Tugayı'nın Adıyaman'da depremzedeler için yardım faaliyetine devam ettiği belirtildi.

Deprem bölgesine gönderilen su, gıda ve yaşam malzemelerinin devletin ilgili kurum ve kuruluşlarıyla koordineli olarak depolanıp, deprem bölgesindeki en ücra noktalara kadar ulaştırıldığı kaydedildi.

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