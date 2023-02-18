Mehmetçik deprem bölgesinde yaraları sarıyor

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı 14. Zırhlı Tugay Komutanlığınca İslahiye ilçe merkezinde okul olarak kullanılmak üzere 3 büyük çadır kurdu. Mehmetçik, çocuklarla resim, boyama ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinliklerle vakit geçiriyor.



Girişinde "Sevgi Ana Sınıfı", "Can İlkokulu" ve "Umut Ortaokulu" yazan çadırlarda çocuklar, etkinliklerle depremin etkisinden bir nebze olsun uzaklaşıyor.



Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü Özel Büro Daire Başkanı Adem Karabıyık, depremin ilk günlerinde bölgeye geldiklerini söyledi. Karabıyık, Mehmetçik ile yapılan koordineli çalışmaları anlattı.



