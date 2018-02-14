Muğla'da, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçik'e, su altında açılan "Vatanımız sevdamız, Mehmetçik canımız" yazılı pankartla destek verildi

Muğla'da, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan Mehmetçik'e destek için su altında "Vatanımız sevdamız, Mehmetçik canımız" yazılı pankart açıldı.



Bodrum Belediyesince "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliği, Gümbet Mahallesi'nde devam etti.



Dalgıçlar, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek için su altında "Vatanımız sevdamız, Mehmetçik canımız" yazılı pankart açtı.



Dalgıçlardan Öner Karaçiçek gazetecilere yaptığı açıklamada, açtıkları pankartla şehitleri de andıklarını belirterek bugünü Afrin'de görev yapan Mehmetçiklere adadıklarını dile getirdi.



Öte yandan, yaklaşık 1,5 saat süren çalışmada denizden mutfak eşyaları, araç lastiği, market arabası, cam, plastik şişeler, boru, ızgara gibi birçok eşya çıkarıldı.