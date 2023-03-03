Mehmetçik ile depremzede çocuklardan komando andı
Mehmetçik deprem bölgesinde, çadır kentteki çocuklarla 'Komando Andı' okudu.
Deprem bölgesinde faaliyet gösteren Mehmetçik, çocuklarla birlikte "Komando Andı" okudu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Deprem bölgesindeki hemen her faaliyette görev alan Mehmetçik, çocuklarımıza da ayrı bir özen gösteriyor. Evlatlarımızın her isteğini yerine getirmeye çalışan komandolarımız, onlarla Komando Andı okudu. Geleceğin kahramanlarına selam ve sevgilerimizle.
Mehmetçik, deprem bölgesindeki çocuklarla "Komando Andı" okudu pic.twitter.com/85gkJXlL4s— Ulusal Kanal (@ulusalcomtr) March 3, 2023
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