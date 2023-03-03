Mehmetçik ile depremzede çocuklardan komando andı

Deprem bölgesinde faaliyet gösteren Mehmetçik, çocuklarla birlikte "Komando Andı" okudu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Deprem bölgesindeki hemen her faaliyette görev alan Mehmetçik, çocuklarımıza da ayrı bir özen gösteriyor. Evlatlarımızın her isteğini yerine getirmeye çalışan komandolarımız, onlarla Komando Andı okudu. Geleceğin kahramanlarına selam ve sevgilerimizle.