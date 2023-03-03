Mehmetçik ile depremzede çocuklardan komando andı

Mehmetçik deprem bölgesinde, çadır kentteki çocuklarla 'Komando Andı' okudu.

Mehmetçik ile depremzede çocuklardan komando andı
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Deprem bölgesinde faaliyet gösteren Mehmetçik, çocuklarla birlikte "Komando Andı" okudu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Deprem bölgesindeki hemen her faaliyette görev alan Mehmetçik, çocuklarımıza da ayrı bir özen gösteriyor. Evlatlarımızın her isteğini yerine getirmeye çalışan komandolarımız, onlarla Komando Andı okudu. Geleceğin kahramanlarına selam ve sevgilerimizle.
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