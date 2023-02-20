Mehmetçik ilk andan itibaren milletine koştu: İşte o anlar
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde Mehmetçik, 25 bin 67 personeli ile ilk günden beri bölgede görev aldı. Asayiş, arama kurtarma, çadırların ve sahra hastanelerin kurulması, gibi faaliyetlerde bulunan Mehmetçik 24 saat görev başında.
Attığı her adımda cesaret, tuttuğu her nöbette vatan ve millet sevgisiyle yanıp tutuşan Mehmetçik deprem bölgesinin her yerinde. Türk Silahlı Kuvvetleri karada, havada ve denizde depremden etkilenen kentlerimizde Türk Milletinin hizmetinde...
Çadır mı kurulacak Mehmetçik orada. Ekmek mi yapılacak Mehmetçik orada. Aş mı karılacak, yaralılar tedavi mi edilecek, yardımlar nakil mi edilecek, çocuklarımıza moral mi verilecek, asayiş mi sağlanacak… İşte Mehmetçik bütün bu işlere koşuyor ve yetişiyor.
Sahra fırınında aralıksız ekmek pişiriliyor. Mobil yemekhanelerde yemek pişirilerek yurttaşlarımıza sıcak sıcak ikram ediliyor. Askerin elinin değmediği neredeyse hiçbir yer yok. Kahramanmaraş’ta çocuklarla birlikte top oynayan da Mehmetçik, Osmaniye’de sosyal faaliyetler için çocukların yüzünü boyayan da.
Askerimiz, jandarmamız, polisimiz gidilmeyen diyar, dokunulmayan el bırakmıyor. Karlı dağlar aşılıyor, yurttaşlarımıza devletin gücü, milletin birliği hissettiriliyor. Köyle tek tek ziyaret edilerek çadırlar kuruluyor, gıda malzemeleri ulaştırılıyor.