Mehmetçik ilk andan itibaren milletine koştu: İşte o anlar

Çadır mı kurulacak Mehmetçik orada. Ekmek mi yapılacak Mehmetçik orada. Aş mı karılacak, yaralılar tedavi mi edilecek, yardımlar nakil mi edilecek, çocuklarımıza moral mi verilecek, asayiş mi sağlanacak… İşte Mehmetçik bütün bu işlere koşuyor ve yetişiyor.