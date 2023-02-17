Mehmetçik, İskenderun'da yıkılan binaların enkazında nöbette

Enkaz alanlarında nöbet devam ediyor.



Mehmetçik, Hatay'ın İskenderun ilçesinde asayişin sağlanmasının yanında enkaz alanlarında nöbetini sürdürüyor.



İlçede birçok noktada devriye gezen askerler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı tedbir alıyor.



İş yerlerinin önlerinde de nöbet tutuluyor.



