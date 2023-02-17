Mehmetçik, İskenderun'da yıkılan binaların enkazında nöbette

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mehmetçik, enkaz alanlarında nöbet tutmaya devam ediyor. Askerler, bölgede asayişin sağlanmasında da görev alıyor.

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Mehmetçik, İskenderun'da yıkılan binaların enkazında nöbette - Resim : 1

Enkaz alanlarında nöbet devam ediyor.

Mehmetçik, Hatay'ın İskenderun ilçesinde asayişin sağlanmasının yanında enkaz alanlarında nöbetini sürdürüyor.

İlçede birçok noktada devriye gezen askerler, hırsızlık ve yağma olaylarına karşı tedbir alıyor.

Mehmetçik, İskenderun'da yıkılan binaların enkazında nöbette - Resim : 2
İş yerlerinin önlerinde de nöbet tutuluyor.

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