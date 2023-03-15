Mehmetçik kurtarma çalışması için köprü kurdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şanlıurfa'da meydana gelen sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığının Eyyübiye ilçesinde yaya geçiş köprüsü kurduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığınca kurulan köprüden, şu ana kadar 113 vatandaşın tahliyesi gerçekleştirildi.

Bitlis'te konuşlu 10'uncu Komando Tugayı ise Adıyaman'da hasar tespit çalışmalarına destek veriyor. Mehmetçik ayrıca, bölgede selden etkilenen vatandaşların yardımına koşuyor.