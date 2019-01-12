Ulaşılmayan noktalara gidiyor, vatandaşları çaresiz bırakmıyorlar. Jandarma bu kez Şırnak'ta kardan dolayı evinde mashur kalan bir hastayı kurtardı.

Onlar için engel yok. Dur durak bilmeyen kahraman jandarmamız Şırnak'ta köylünün imdadına yetişti.



Beytüşşebap ilçesi, kışın çetin geçtiği noktalardan biri. Ulaşım bazen güçlükle bazen hiç sağlanamıyor. Kovankaya köyünde yaşan ve düşme sonucu yaralanan 64 yaşındaki Şimuni Diril, evinde mahsur kaldı.



Sağlık ekipleri köye ulaşamayınca jandarmadan yardım istendi. 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanlığından havalanan 2 helikopter sağlık ekipleriyle köye ulaştı.



Helikopter ile alınan Diril, Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.





ulusal.com.tr

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