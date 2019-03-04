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Mehmetçik'ten öğrencilere teşekkür

Hakkari'de görev yapan Mehmetçik, Sevgiler Günü'nde kendilerine mektuplar gönderen İzmirli öğrencilere videolu mesajla cevap verdi

Mehmetçik'ten öğrencilere teşekkür

Hakkari'de görevli Mehmetçik, kendilerine "sevgi dolu mektup" yollayan ilkokul öğrencilerine videolu mesajla teşekkür etti.

Güzelbahçe ilçesinde bulunan İzmir Kent Kolejinin 3-A sınıfı öğrencilerinin yolladığı mektuplar ile atkı, bere ve termal fanila, Hakkari Yüksekova Yeniköprü Jandarma Karakolundaki askerlere ulaştı.

Hediyelerini alan askerler, mektupları okuduktan sonra karakoldaki panolara astı.

Çektikleri video ile öğrencilere teşekkür eden askerler, video ve fotoğrafları öğrencilere iletti.


Kaynak: AA
Etiketler; #mehmetçik #öğrenci #teşekkür
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