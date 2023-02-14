Mehmetçik'in deprem bölgesindeki faaliyetleri sürüyor

Tunceli'de konuşlu 4'üncü Komando Tugayı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek sağlıyor.

Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 4'üncü Komando Tugayı, sınır ötesi terörle mücadele görevlerinin yanı sıra Hatay'da da arama-kurtarma çalışmaları ve diğer bakanlıklarla koordineli şekilde kentin emniyeti ve asayişinin sağlanması için destek veriyor.


4'üncü Komando Tugayı personeli, Hatay'ın cadde ve sokaklarıyla, enkazların etrafında devriye faaliyetinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# deprem # mehmetçik

Benzer Videolar

Araçla ulaşılamayan depremzedelere motosikletle ilaç taşıyorlar Araçla ulaşılamayan depremzedelere motosikletle ilaç taşıyorlar
Mehmetçik 18 yaşındaki genci enkazdan böyle kurtardı Mehmetçik 18 yaşındaki genci enkazdan böyle kurtardı
Çorumlu madenci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti Çorumlu madenci enkazda bulduğu altınları polise teslim etti
İran Kızılay Genel Başkanı Türkiye'de İran Kızılay Genel Başkanı Türkiye'de
"Kahramanlar hoş geldiniz" "Kahramanlar hoş geldiniz"
"Deprem 3,8 metre kaymaya neden oldu" | Doç. Dr. Bayık değerlendirdi "Deprem 3,8 metre kaymaya neden oldu" | Doç. Dr. Bayık değerlendirdi
Antalya'da depremzede sayısı ne kadar? Antalya'da depremzede sayısı ne kadar?
222 saat sonra umutları yeşertti: Melike İmamoğlu sağ kurtarıldı 222 saat sonra umutları yeşertti: Melike İmamoğlu sağ kurtarıldı
Şile'de mayın patladı Şile'de mayın patladı
Hassas burunlu köpek "Alfa" depremzedelere umut oldu Hassas burunlu köpek "Alfa" depremzedelere umut oldu
Depremzedeler böyle tahliye ediliyor Depremzedeler böyle tahliye ediliyor
212 saat sonra mucizenin adı: 77 yaşındaki Fatma Güngör 212 saat sonra mucizenin adı: 77 yaşındaki Fatma Güngör
Çok Okunanlar
1 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem
2 Kahramanmaraş depremleri üzerine söylenen yalanlar ve gerçekler
3 Türkiye Tek Yürek ortak yayınında kimler var?
4 O tarihe dikkat: Kar ve zonal fırtına geliyor!
5 İstanbul'da büyük elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek...