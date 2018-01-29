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Mehmetçikler birliklerine davul zurnayla uğurlandı

Edirne'de, vatani görevini yapacak gençler davul zurnayla birliklerine yolcu edildi.

Mehmetçikler birliklerine davul zurnayla uğurlandı

Edirne Otogarı'na gelen gençler ve yakınları davul zurna eşliğinde oynadı. Yasin Ergene, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatan borcunu ödemek için seve seve askere gittiğini söyledi.

Vatan için görev yapıp, sevdikleri için döneceğini belirten Ergene, "Zeytin Dalı Herekatı'nda görev yapan arkadaşlarımız gibi bizi de Allah nasip ederse Afrin'e verirler inşallah. Bunu canıgönülden istiyoruz." diye konuştu.

Berkay Bayrak da Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak istediğini belirterek, "Bekleyin, ben de geliyorum." dedi.

Görkem Gürgen ise vatan için verilecek her göreve hazır olduğunu ifade etti.

Sergen Verimli de harekatta görev yapan Mehmetçikle görev yapmak için sabırsızlandığını vurguladı.

Gençler, aileleriyle vedalaştıktan sonra asker selamı vererek otobüslerine bindi.

Vatani görevini yapacak gençlerin otobüsü hareket ettiği sırada Türk bayrakları taşıyan yakınları otobüsün önünü kesti ve hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Gençler, alkışlar ve dualarla görev yapacakları kışlalarına uğurlandı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #mehmetçik #Askere giden #afrin
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